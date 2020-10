पिता को मुखाग्नि देते हुए बेसुध होकर नीचे गिरे चिराग पासवान, देखें वीडियो

नई दिल्ली: मरकज़ी वज़ीर और बिहार के सीनियर लीडर राम विलास पासवान की आज राजकीय सम्मान के साथ हाजीपुर के नज़दीक दीघा में मौजूद जनार्दन घाट पर आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं.

राम विलास पासवान के बेटे और LJP चीफ चिराग पासवान ने उनको मुखाग्नि दी. मुखाग्नि देते वक्त चिराग बेसुध होकर और नीचे गिर गए थे. चिराग के नीचे गिरने के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला.

Ram Vilas Paswan Ji will always be remembered.

Chirag Paswan fell unconscious while lighting the funeral pyre of his father

May God give him strength to fight it. This is Reality of Life nothing is permanent in our Life.pic.twitter.com/VqBe55UEPp

