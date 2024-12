राणे के 'Mini Pakistan' बयान का CM विजयन ने किया पोस्टमार्टम; कहा-" इससे आ रही RSS की बू!

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार, 31 दिसंबर को भाजपा विधायक नितेश राणे द्वारा दक्षिणी राज्य को 'मिनी-पाकिस्तान' कहने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री राणे के बयान की निंदा करते हुए 'बहुत दुर्भावनापूर्ण' है. सीएम विजयन ने मंत्री की बयानबाजी को "केरल के खिलाफ संघ परिवार द्वारा चलाए गए नफरत अभियान" का हिस्सा बताया.

सीएम पिनाराई विजयन X पर एक पोस्ट में कहा कि केरल "धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव का गढ़ है." उन्होंने अपने बयान में कहा, "हम केरल पर इस वीभत्स हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से संघ परिवार के घृणित प्रचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं."

The derogatory remark by Maharashtra Fisheries and Ports Minister, labelling Kerala as 'mini-Pakistan', is deeply malicious & utterly condemnable. Such rhetoric reflects the hate campaigns orchestrated by the Sangh Parivar against Kerala, a bastion of secularism



राणे का क्या है विवादित बयान?

अपने विवादित बयानों को लेकर हमेश चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता नितेश राणे का यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने केरल की वायनाड की लोकसभा सीट 'मिनी पाकिस्तान' होने की वजह से जीती.

Minister in the Maharashtra government and BJP leader has referred to Kerala as "Mini Pakistan" simply because Wayanad voted for LoP Rahul Gandhi Ji and Smt. Priyanka Gandhi Ji.

Does the BJP have no shame left! This is an outright insult to the people of Kerala.

