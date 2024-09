हार्ले डेविडसन के जबरदस्त इंजन के साथ लांच होगा हीरो मैवरिक 440 का थंडरव्हील्स एडिशन, फीचर्स भी है काफी दमदार!

Hero Mavrick 440 Thunderwheels Special Edition: हीरो मोटोकॉर्प ने अपने मैवरिक को थम्सअप के साथ पार्टनरशिप करके उसका स्पेशल एडिशन बनाया है, जिसे कोई भी थम्सअप की बॉटल पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर इस मैवरिक को जीत सकता है. हीरो ने फिलहाल अपने इस मैवरिक की कीमतों को लेकर किसी तरह की कोई अपडेट नहीं दी है. हीरो मोटोकॉर्प की मैबरिक के नार्मल मॉडल की कीमत करीब 2-2.5 लाख रुपये हैं.

मार्केट में किससे टक्कर:

मार्केट में मैवरिक को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जावा 350, हार्ले डेविडसन X440 और CB350 जैसी बाइक्स टक्कर दे सकती है. हीरो ने अपने सोशल मीडिया पर भी अपने इस नए रोडस्टर बाइक के रेड और डार्क ब्लू कलर कॉम्बिनेश को पोस्ट किया है. बाइक को पहली नजर में देखने से ही ऐसा लग रहा है कि इसे थम्सअप के लोगो और ब्रांडिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. फ्रंट फेंडर के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया वहीं फ्रंट फोर्क के पास रेड कलर डाला गया है. मैबरिक के इस एडिशन में फ्लाईस्क्रीन दी गई है. टैंक के कलर को भी डार्क ब्लू कलर से रंगा गया है.

When two greats, World’s #1 Two Wheeler brand and #1 Beverage brand in India, come together - A toofan is born.

Introducing Hero Mavrick Thunderwheels Special Edition in partnership with @ThumsUpOfficial

Crack open a Thums Up, scan it and you could stand a chance to take home… pic.twitter.com/gIWbnuntzp

