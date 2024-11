Viral Video: झगड़ा रोककर एंबुलेंस को दिया रास्ता; केरल के लोगों ने जीता दिल

Viral Video: केरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि शनिवार को दो ग्रुप रास्ते पर झगड़ा कर रहे थे, तभी एक वहां से एक एबुलेंस गुजरी. झगड़ा करने वाले लोगों ने अपना झगड़ा रोक कर एंबुलेंस को जाने दिया. इसके बाद दोबारा उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया. इस वीडियो पर लोग जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं. इस हादसे को लोग 'रियल केरल स्टोरी' बता रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो:

Today, INC workers & INC rebels (backed by CPIM) clashed on the main road near my home over a Cooperative Bank election.

Suddenly, an ambulance approaches; both sides immediately pause the fight, make way for it to pass—then go right back to fighting.

The real Kerala story pic.twitter.com/8Oqss8q2lV

— Siddharth (@DearthOfSid) November 16, 2024