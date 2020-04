इरफान खान के इंतेकाल पर सियासी गलियारों में अफसुर्दगी, मोदी-शाह समेत इन लीडरों ने किया ट्वीट

नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकार इरफान खान इरफान खान का आज मुंबई कोकिलाबेन अस्पताल में कैंसर से जंग के दौरान इंतेकाल हो गया है. इरफान खान के इंतेकाल की खबर फिल्म डायरेक्टर शूजीत सरकार ने ट्वीट के ज़रिए दी. उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त इरफान, आप लड़े, लड़े और लड़े, मुझे आप पर हमेशा नाज़ रहेगा.. हम फिर से मिलेंगे. शांति और ओम शांति. इरफान खान को सलाम.

इरफान के इंतेकाल के पूरा मुल्क उनको सलाम कर रहा है और बॉलीवुड से लेकर सियासी व समाजी शख्सियात ने इज़हारे अफसोस किया है. उनके इंतेकाल की खबर सुनने के वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कि कहा, "इरफान खान का इंतेकाल सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक नुकसान है. उन्हें मुख्तलिफ ज़राए में उनके वर्सटाइल किरदार के लिए याद किया जाएगा. हम उनके परिवार, दोस्तों और मद्दाहों के साथ हैं. उनकी रूह को सुकून मिले."

Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2020

अमिताभ बच्चन ने कहा, "इरफान खान के इंतेकाल पर दुखी हूं. वह एक वर्सटाइल अदाकार थे. जिनकी कला ने आमली शोहरत और शनाख्त कायम की. इरफान हमारे फिल्मी दुनिया के लिए एक असासा थे. मुल्क ने एक गैर मामूली अदाकार और एक रहम दिल आत्मा को खो दिया है. उनके परिवार और चाहने वालों के तईं मेरी हमदर्दी."

Anguished over the sad news of Irfan Khan’s demise. He was a versatile actor, who’s art had earned global fame and recognition. Irfan was an asset to our film industry. In him, the nation has lost an exceptional actor and a kind soul. My condolences to his family and followers. — Amit Shah (@AmitShah) April 29, 2020

इस मौके राहुल गांधा ने ट्वीट करते हुए कहा," इरफान खान के इंतेकाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. वह एक वर्सटाइल अदाकारी वाले अदाकार थे. वह आमली सिनेमा और टीवी की सतह पर एक मारूफ हिंदुस्तान अंबेसडर थे. इरफान की कमी बहुत महसूस की जाएगी. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और मद्दाहों के तईं मेरी हमदर्दी है."

I’m sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020

दिल्ली के वज़ारे आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इरफान खान के इंतेकाल से स्तब्ध हूं. वो हमारे वक्त के सबसे गैर मामूली अदाकार थे. उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी रूह को ईश्वर सुकून दे.

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan, one of the most exceptional actors of our time. May his work always be remembered and his soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 29, 2020

मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा, 'उन्होंने अपने हर किरदार से हमारे दिल में जगह बनाई, फिर चाहें पान सिंह तोमर में उनका पैशन हो या अंग्रेजी मीडियम में एक वालिद का किरदार. वह एक बेहतरीन अदाकार थे. वह अपने किरदारों के तौर पर हमारे बीच सांस लेंगे.'

He etched every character in our memories with sheer talent. From the passion of Pan Singh Tomar to a floundering father in Angrezi Medium #IrrfanKhan was an actor to behold. How do you mourn his passing away for he breathes in the characters he left behind .. Om Shanti — Smriti Z Irani (@smritiirani) April 29, 2020

महाराष्ट्र के वज़ीरे आला उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अदाकार इरफान खान के निधन के साथ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक मेहनती, वर्सटाइल अदाकार को खो दिया. क्रोनिक कैंसर से मुतास्सिर होने के बावजूद, इरफान ने इस हकायक को मसबत तौर पर कुबूल किया और ईलाज के दौरान जोश से खड़े रहे.'

