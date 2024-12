धरती पर इंसानों का अस्तित्व बचाना है तो कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, मोहन भागवत का गिरते जनसंख्या पर बड़ा बयान!

Mohan Bhagwat On Demographic Crisis: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत की कुल जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है. नागपुर में आयोजित कथाले कुल सम्मेलन में उन्होंने भारत की गिरती जनसंख्या चिंता व्यक्त की है. इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या की गिरावट समाज के लिए चिंता का विषय का है. भागवत ( Mihan Bgahwat ) ने यह भी बताया कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज का पतन होना तय है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या आबादी दर में गिरावट समाज के लिए अच्छा नहीं है. संघ प्रमुख ने आगे कहा कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए और समाज को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है. अगर इससे कम हुई तो समाज के लिए बड़ा खतरा है.

'कम से कम 2 या 3 बच्चों का जन्म होना चाहिए': मोहन भागवत

भागवत ने जनसंख्या वृद्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इंसान के जन्म दर को 1 नहीं रखा जा सकता, इसलिए कम से कम 2 या 3 बच्चों का होना बहुत जरूरी है.भागवत ने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि जब किसी भी समाज की आबादी यानी फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे चली जाती है, तो वह समाज धरती से खत्म हो जाता है. इसलिए आबादी 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए और हमारे मुल्क की जनसंख्या नीति ( Population Policy ) 1998 या 2002 भी यही कहती है.

Nagpur, Maharashtra | RSS chief Mohan Bhagwat says, "The decline in population is a matter of concern. Modern population science says that when the population (fertility rate) of a society goes below 2.1, that society vanishes from the earth. That society gets destroyed even when… pic.twitter.com/05fuy2dVKs

