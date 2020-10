गो कोरोना गो का नारा देने वाले मंत्री को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरना अभी भी काफी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फणनवीस के बाद इस फहरिस्त में मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले भी कोरोना की ज़द में आ गए हैं. उन्होंने मंगल के रोज़ ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

I have tested #COVID19 positive and as per advise of Doctors I have been hospitalised for few days. Those who have been come in contact with me are advised to get COVID-19 tests done. Take Care & Stay Safe

— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) October 27, 2020