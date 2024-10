भारत-चीन LAC पेट्रोलिंग समझौता पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी, जानें पूरा मामला

Asaduddin Owaisi on India China Relations: भारत और चीन के बीच कई दशकों से LAC पर विवाद चल रहा है, इस बीच दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों की सेना LAC पर गश्त करेगी. इस समझौते को बीजेपी नेता विदेश नीति की जीत बता रहे हैं. वहीं, AIMIM चीफ और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन औवसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

बीजेपी पर ओवैसी ने साधा निशाना

ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि हम चीन के साथ किए गए समझौते के पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. विदेश सचिव की भाषा समझ में नहीं आई है. उम्मीद है कि भारतीय गश्त के अधिकार बहाल करने के साथ ही पीएलए को उन इलाकों में पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जहां वह पहले नहीं पहुंच पा रही थी.

We await the details about the details of the arrangement that has been agreed upon with China. The foreign secretary’s language was cryptic. Let’s hope that while restoring Indian patrolling rights, it doesn’t allow the PLA access to areas it was not coming to earlier.

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 21, 2024