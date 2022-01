UP चुनाव प्रचार में गुस्साई भीड़ ने इस पार्टी के विधायक को खदेड़ा; डर से जोड़े हाथ

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से एक भाजपा विधायक (BJP MLA of Khatauli Assembly Seat) को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर के ग्रामीणों ने उस वक्त खदेड़ दिया, जब वह विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. विधायक विक्रम सिंह सैनी (MLA Vikram Saini) बुधवार को यहां एक गांव में बैठक के लिए पहुंचे थे, जब उन्हें नाराज ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा.

The BJP MLA Vikram Saini used to be ousted through villagers in his constituency forward of the UP elections #ModiRuinedDemocracy #UPElection2022 pic.twitter.com/ofSptfYc1w

— Das Vanthala (@DasVanthala) January 20, 2022