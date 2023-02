"नमक पैदा करने में दूसरे और नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पर पाकिस्तान"

Anwar Maqsood: पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडी शो 'लूज टॉक' (Loose Talk) के बारे में आपने जरूर सुना होगा, या फिर सोशल मीडिया पर उसका कोई ना कोई क्लिप जरूर देखा होगा. इस शो के होस्ट का नाम अनवर मकसूद है. अनवर मकसूद पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के चंद सबसे मशहूर लोगों में से एक हैं. वो एक एक्टर, शायर, राइटर, टीवी होस्ट, कॉमेडियन के अलावा चित्रकार भी हैं. इसके अलावा वो अपने तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर अनवर मकसूद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो पाकिस्तान का जमकर मज़ाक उड़ा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मुझे यहां संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया गया था. मगर दिल ना तो हंसने को चाह रहा है और ना ही हंसाने को. इसके बाद अनवर मकसूद अपने तंजिया अंदाज़ का आगाज़ करते हैं. वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तान में पठान पर FIR पर FIR काटी जा रही हैं और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नजर नहीं आती. मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज्यादा है.

