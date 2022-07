बाबर आजम ने जीता लोगों का दिल, बोले- मजबूत रहें, यह वक्त भी गुजर जाएगा

Babar Azam and Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. कोहली ना तो टी-20, ना वनडे और ना ही टेस्ट में कुछ खास कर पा रहे हैं. इसके लिए उन्हें कई दिग्गजों समेत आम लोगों से तरह-तरह की बातें सुनने पड़ रही हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद विराट कोहली जरूर मायूस हुए होंगे लेकिन इस मायूसी की विराट कोहली को उनके करीबी दोस्त और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म ने बड़ा ट्वीट किया है.

दरअसल खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली का हौसला बढ़ाने के लिए बाबर आज़म ने अपने ट्वीट में बड़ी बात लिखी है. बाबर ने विराट कोहली और अपनी एक टी-20 की तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में कोहली के लिखा,"मजबूत रहें, यह वक्त भी गुजर जाएगा." बता दें कि बाबर आज़म का विराट कोहली के लिए यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उन्हें हर तरफ से खरी-खरी सुनने को मिल रही है. \

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt

— Babar Azam (@babarazam258) July 14, 2022