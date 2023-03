भारत मैट्रिमोनी ने 'होली' को बताया महिलाओं के खिलाफ; लोग 'हलाला' पर पूछ रहे सवाल

नई दिल्लीः मैट्रिमोनियल वेबसाइट भारत मैट्रिमोनी ने होली और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद लोग उसे ट्रॉल कर रहे हैं और उसके बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं.

दरअसल, मैट्रिमोनियल वेबसाइट भारत मैट्रिमोनी ने होली के मौके पर मंगलवार की रात 12 बजे एक लेटेस्ट वीडियो जारी किया था, जो एक कमर्शियल वीडियो था. इसे लेकर ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध छिड़ गया है.नेटिज़न्स ने वेबसाइट पर होली के खिलाफ विज्ञापन बनाकर हिंदू भावनाओं को आहत करने का इल्जाम लगाया है.



A lot of women have stopped playing Holi due to the trauma they experience through harassment. Watch this video that brings this to life in a hard hitting way.

This Holi, let’s celebrate Women’s Day, and choose to keep them safe everyday. #BeChoosy #Holi #Holi2023 #WomensDay pic.twitter.com/mG4ozbb0IP

