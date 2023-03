बर्मिंघम: मस्जिद से निकलकर घर जा रहे शख्स को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, देखिए VIDEO

Birmingham Mosque Fire: ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया के शिकार एक शख्स के ज़रिए की गई हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल यहां एक मुस्लिम शख्स जब मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो उसे एक संदिग्ध व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया. घटना बर्मिंघम की है. यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह मुस्लिम शख्स को एक व्यक्ति ने आग लगाई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

बर्मिंघम पुलिस के कमांडर मुख्य अधीक्षक रिचर्ड नॉर्थ ने कहा, "हमारे अधिकारी यह पता लगाने के लिए रात भर काम कर रहे हैं कि क्या हुआ और कौन जिम्मेदार है." वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि सोमवार शाम को हमले के बाद कत्ल की कोशिश के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. जिस शख्स को आग लगाई है वो बुरी तरह झुलस गया है, हालांकि उसकी जान को अब किसी भी तरह का खतरा नहीं है. आग लगने के तुरंत बाद पीड़ित शख्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था.

UK police are searching for a suspect who set a Muslim man on fire as he walked home from a mosque in Birmingham.

Police said the man suffered serious but non-life-threatening burns to his face pic.twitter.com/s2qzepASAQ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 21, 2023