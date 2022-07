इमरान खान का गैर इंसानी चेहरा! स्टेज के सामने बेहोश हो गए कई लोग, नहीं रोका अपना भाषण

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर किसी ना किसी वजह के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी उनको लोगों के जरिए हिमायत मिलती है तो कभी उनके विरोध में चर्चाएं चलती हैं. हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिससे इमरान खान का एक नया और गैर इंसानी चेहरा सामने आया है. दरअसल एक रैली के दौरान खराब इंतेजामात के चलते कई लोग बेहोश हो गए लेकिन इमरान खान ने उन लोगों की परवाह किए बगैर अपना भाषण जारी रखा.

यह भी देखिए:

12 जुलाई को ही एक और गेंदबाज़ कर चुका है बुमराह जैसा कारनामा, जानिए 4 साल पहला इतिहास

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब के जिला भक्कर की तहसील दरिया खान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) की एक रैली के दौरान गर्मी और उमस के चलते लोगों का बुरा हाल हो गया. तकरीबन 30 से ज्यादा कार्यकर्ता निढाल हो गए जबकि महिला समेत 5 कार्यकर्ता बेहोश भी हो गए. बताया जा रहा है कि इमरान खान की इस रैली में इंतेजमात ठीक नहीं थे जिसके चलते यह सब हुआ. इमरान खान जब भाषण के लिए आए तो स्टेज के सामने धकम-पेल के दौरान चार वरकर्स गर्मी और घुटन से बेहोश हो गए. जिन्हें वहीं पर होश में लाने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली. जिसके बाद बेहोश लोगों को फौरन वहां से उठाकर ले जाया गया और मेडिकल सहूलियतें मुहैया कराईं.

Bhakkar jalsa was biggest in its history and such a huge gathering is simply unimaginable for a bye election. Pakistan InshaAllah is about to wittness a revolution through the ballot box. #VoteOnJuly17 pic.twitter.com/ItZJGpsvqj

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 13, 2022