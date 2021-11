जयदेव उनादकट को भारी पड़ा यह VIDEO शेयर करना, आलोचनाओं के बाद दिया यह बड़ा बयान

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) सुर्खियों में बने हुए हैं. इसकी वजह है कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. जिसको लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं. उनादकट के ज़रिए शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि वो गेंदबाजों के 'छक्के' छुड़ा रहे हैं. उनके इस वीडियो को लेकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग हार्दिक पांड्या की जगह खिलाने की बात कह रहे हैं.

दरअसल न्यूजीलैंड के भारतीय दौरे के लिए हाल ही में टीम इंडिया का ऐलान किया गया है. टी20 वर्ल्डकप में भी देखा गया है कि भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी खली है. अब वही कमी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी महसूस की जा रही है. ऐसे में उनादकट ने टीम के ऐलान के बाद एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें तूफआनी बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं.

जयदेव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि एक और तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकता है. उनके इस वीडियो को लोग इस नजर से देख रहे हैं कि वो लोगों बीसीसीआई पर तंज कस रहे हैं साथ ही हार्दिक पांड्या को लेकर भी चुटकी ले रहे हैं. इस वीडियो और कैप्शन को लेकर उन्हें तरह-तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा है. जिसका बाद उनादकट को खुद सफाई देनी पड़ी.

Shouldn’t we take things in a positive way & have mutual respect for everyone who’s reached this level in the sport? Typing a tweet can be easy, but reaching an elite level in a sport, in a country of a billion, is not!

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) November 13, 2021