फीफा में एक और बड़ा उलटफेर, मोरक्को से मिली हार के बाद फूट-फूटकर रोए रोनाल्डो

Cristiano Ronaldo: फीफा वर्ल्डकप 2022 में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं. हाल ही में मोरक्को ने पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है और रोनाल्डो के ट्रॉफी के सपने को चूर-चूर कर दिया है. मोरक्को ने पुर्तगाल 1-2 से शिकस्त देकर फीफा से बाहर का रास्ता दिखाया है और पहली ऐसी अफ्रीकी टीम बन गई है जो सेमीफाइनल में पहुंची है. इस हार के साथ पुर्तगाल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई और दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिताब का सपना भी टूट गया है.

पुर्तगाल ने फिर से अपने स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो के बिना शुरूआत की, हाफ-टाइम से ठीक तीन मिनट पहले मोरक्को के लिए एन नेसरी ने हेडर के जरिए गोल किया. इससे मोरक्को टीम ने 1-0 की लीड ले ली. पुर्तगाल के कोच फर्नांडो सैंटोस ने 37 वर्षीय रोनाल्डो की जगह युवा गोंकालो रामोस को चुना, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया था, जहां रामोस ने हैट्रिक बनाई थी. मिडफील्ड में विलियम कार्वाल्हो की जगह रुबेन नेव्स को एकमात्र बदलाव किया गया था.

The end of the story

Ronaldo

#CR7 pic.twitter.com/EIvSqBnhWW

— Adel (@iAdeeeeel) December 10, 2022