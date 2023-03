Oscars 2023 में 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दर्शकों ने किया मिस, पूछ रहे हैं ये सवाल ?

Oscars Awards 2023: फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड ऑस्कर का ऐलान हो चुका है. शो के दौरान भारत का खूब डंका बजा. एसएस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू-नाटू (Naatu Naatu) को बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवॉर्ड मिला. वहीं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में भारत की The Elephant Whisperers ने भी यह अवॉर्ड अपने नाम किया. लोग इनके मेकर्स को खूब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं. वहीं द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री खूब ट्रोल हो रहे हैं.

लोग सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और द कश्मीर फाइल्स का खूब मज़ाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने अमेरिका से वीडियो शेयर करते हुए कहा,"विवेक भाई इंतेजार कर रहा हूं आपका स्टेज पर, आप आए नहीं अभी तक आपको ऑस्कर मिलने वाला था. आपने कहा था कि नॉमिनेट हुए हैं. लेकिन यहां तो नॉमिनेशन लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है. यहां सब अप्रवासी भारतीय आपका इंतेजार कर रहे हैं. लेकिन यहां तो पार्किंग में आप कहीं नजर नहीं आ रहे." वीडियो में शख्स कहता है कि इस तरह की हरकतें ना किया करें क्योंकि इससे भारत बदनाम होता है.

