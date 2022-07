पाकिस्तान में Samsung कंपनी पर लगा ईशनिंदा का इल्जाम; चरमपंथियों ने की तोड़फोड़

नई दिल्लीः पाकिस्तान ईश निंदा कानून के लिए कुख्यात है. यहां ईश निंदा के आरोप में किसी को भी फांसी और देश निकाला की सजा सुना दी जाती है. इस कानून की चपेट में कई मुस्लिम लेखक और विद्वान आ चुके हैं, लेकिन निशाने पर ज्यादातर मुल्क के अल्पसंख्यक होते हैं. कई मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि कंपनियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. अभी ताजा मामला सैमसंग कंपनी का है, जिसपर ईशनिंदा का आरोप लगा है.



#BREAKING Islamist extremists in Karachi destroy @Samsung signboards, claiming that the company is involved in blasphemy against Islam.

