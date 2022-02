शिल्पा, शमिता और मां सुनंदा शेट्टी की फिर बढ़ी मुश्किलें, अंधेरी कोर्ट ने भेजा समन, जानिए मामला

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, बहन शमिता शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी की मुश्किलों में एक बार फिर इज़ाफा हो गया है. धोखाधड़ी की शिकायत के बाद मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है और 28 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है. इन पर 21 लाख रुपये नहीं अदा करने का आरोप है. यह शिकायत एक कारोबारी ने की है.

यह भी देखिए: तालिबान के राज में किस तरह होता था सेक्स? अफगानिस्तान की इकलौती पॉर्न एक्ट्रेस ने बयान किया दर्द

जानकारी के मुताबिक एक कारोबारी ने कानूनी फर्म 'मेसर्स वाई एंड ए लीगल' के ज़रिए 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. दावा किया गया है कि, "शिल्पा के मरहूम (दिवंगत) पिता ने 21 लाख रुपये उधार लिए थे. कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक उन्हें जनवरी 2017 तक ब्याज समेत पूरी रकम की अदायगी करनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."

Mumbai | Andheri court issued summon to actress Shilpa Shetty Kundra, her sister Shamita Shetty and mother Sunanda Shetty following a complaint by a businessman who has alleged non-repayment of Rs 21 lakhs loan by them; court orders the three to appear on February 28

— ANI (@ANI) February 12, 2022