Fifa World Cup: सऊदी अरब के जीतने पर ऐसी खुशी कि घर का दरवाजा ही उखाड़ फेंका

Saudi Arbia Fifa World Cup: फीफी वर्ल्डकप 2022 में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराकर एतिहासिक जीत हासिल की है. सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त देकर देशवासियों को तोहफा दिया है. इस जीत के बाद सऊदी अरब के कई हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं. लोग अपने-अपने तरीके जश्न मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा ही वायरल हो रहा है जिसे कोई भी देख रहा है तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा.

दरअसल कुछ लोग एक कमरे के अंदर मैच देख रहे थे. जैसे ही सऊदी अरब की जीत का ऐलान होता है तो कमरे में मौजूद सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं. बात यहीं खत्म नहीं होती. एक युवक खुशी में इतना पागल हो जाता है कि वो कमरे का दरवाज़ा ही उखाकर फेंक देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग शेयर भी कर रहे हैं. बता दें कि सऊदी अरब की अर्जेंटीना पर जीत इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि अर्जेंटीना फुटबॉल की चंद सबसे कामयाब टीमों में शुमार होती है. वहीं सऊदी अरब की फुटबॉल रेंकिंग 51 है.

