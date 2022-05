नदी के पुल पर रुक गई थी ट्रेन, लोको पायलट ने जान पर खेलकर किया ये काम; देखें वीडियो

मुंबईः रेलवे को यात्रियों की लापरवाही की कई बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है. मध्य रेलवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों की लापरवाही के कारण एक लोको पायलट को बीच नदी के उपर अपनी जाम जोखिम में डालकर रेलगाड़ी में आई किसी तकनीकी खामी को दूर करते हुए देखा जा सकता है.



Assistant Loco Pilot, Satish Kumar took the risk of putting the Alarm chain right of 11059 Godan Express halted over River Bridge at Ambivili due to Alarm Chain pulling.

Passengers are requested not to pull Alarm Chain of the train needlessly, a facility given only for emergency. pic.twitter.com/26y6S7V9V2

— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) May 5, 2022