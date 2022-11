Meerut: महिला टीचर पर किए भद्दे कमेंट्स, कहा

Meerut School Teacher: स्कूल में छात्र-छात्राओं के बीच आपने लव, अफेयर जैसी कई खबरें सुनी होंगी. इसके अलावा छात्रों के ज़रिए छेड़छाड़ के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां 12वीं कक्षा में टीचर से छेड़छाड़ करने के आरोप में 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया है.

मामला मेरठ जिले के किठौर इलाके का है. कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट कॉलेज में कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करने और महिला टीचर से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने के आरोप में तीन नाबालिग स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है.

छात्रों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो में छात्रों को शिक्षक को 'जान' कहकर संबोधित करते और 'आई लव यू' कहते हुए सुना जा सकता है.

In #Meerut's Kithore police limits, 3 intermediate students were booked for harassing their teacher with lewd comments, and posting the visual of their act on social media. #UttarPradesh pic.twitter.com/cE282awDZO

— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) November 27, 2022