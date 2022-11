Viral Video: सामने आया यूक्रेन के डॉक्टर्स का वीडियो; बिजली कटने के बाद भी करते रहे सर्जरी

Viral Video of Ukrainian Doctors: डॉक्टर को यूं ही ज़िंदगी बचाने वाला नहीं कहा जाता है बल्कि इसके पीछे बहुत कारण होते हैं. डॉक्टर कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है. वैसे तो अक्सर हम ज़मीन पर मौजूद इन फरिश्तों के कारनामे सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टरों ने अपने पेशे को मज़ीद निखारते हुए पूरी दुनिया को एक और पैग़ाम दिया है. वो सबको उस बात का यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि ऊपर वाले के बाद अगर आप लोग हम पर भरोसा करते हैं, तो हम भी आपके भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने देंगे.

बिजली कट, ऑपरेशन जारी

ये तो सब ही जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है जिसका असर हर शोबे पर पड़ा है, लेकिन डॉक्टरों ने इस मुश्किल वक़्त में भी अपनी ज़िम्मेदारी को बख़ूबी निभाया. दरअलस यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अस्पताल में रूसी मिसाइलों की वजह से शहर की बिजली गुल हो गई. लेकिन बिजली जाने के बाद भी यूक्रेन के डॉक्टर एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी करते रहे. इस वीडियो को देखने के बाद जंग की मार झेल रहे लोगों की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. दोनों मुल्कों की जंग का असर सिर्फ़ फ़ौजियों पर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति पर पड़ रहा है.

Today, during the missile attack by the russians on Ukraine, electricity was cut off at the Heart Institute in Kyiv. At this time, surgeons were performing emergency heart surgery on the child. pic.twitter.com/GqhxpXpYVC

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 23, 2022