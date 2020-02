डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे मनमोहन सिंह, अधीर रंजन और गुलामनबी आज़ाद जानिए क्यों

अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे का आज आखिरी दिन है. इसके साथ ही ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर का बायकॉट किया है। साबिक पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलामनबी आजाद डिनर में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने पार्टी लीडर सोनिया गांधी को डिनर का न्योता ना देने की वजह से बॉयकाट किया है। कांग्रेस ने ट्रंप के दौरे पर भी सवाल उठाए हैँ।

अधीर रंजन ने डिनर का किया बायकॉट

लोकसभा एमपी अधीर रंजन चौधरी ने अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए डिनर के न्योते मे आने से मना कर दिया। कांग्रेस सद्र सोनिया गांधी को डिनर में नहीं बुलाए जाने के मुखालिफत में उन्होंने यह कदम उठाया है। अधीर ने कहा कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस वक्त वहां आयोजित हुए 'हाउडी मोदी' प्रोग्राम में अमेरिका के दोनों अहम सियासी दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के वफ्द मौजूद थे, लेकिन यहां ट्रंप के सम्मान में इनेकाद डिनर प्रोग्राम में कांग्रेस सद्र सोनिया गांधी को न्योता नहीं भेजा गया.

Sources: Former Prime Minister Manmohan Singh and Leader of Opposition in Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad will not attend the dinner banquet at the Rashtrapati Bhavan tomorrow. (file pics) pic.twitter.com/tz6Xh8uha1 — ANI (@ANI) February 24, 2020

सोनिया गांधी को प्रोग्राम में नहीं बुलाना बेइज़्ज़ती है

वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की निशाना साधते हुए अधीर रंजन ने कहा था कि डेमोक्रेसी में तहज़ीब नाम की भी एक चीज होती है। मोदी डेमोक्रेसी के मायने बदल रहे हैं। अब तो हिंदुस्तान का मतलब ही 'मोदी शो' लगता है। कांग्रेस 134 साल पुरानी सियासी पार्टी है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में कांग्रेस के लीडरान को लोग मानते हैं, फिर भी ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में सोनिया गांधी जी को नहीं बुलाया गया। यह बेइज़्ज़ती है। अधीर ने ट्रंप के भारत दौरे पर मरकज़ी हुकूमत की ओर से किए जा रहे खर्च पर भी सवाल उठाए.

(1/2)

Mr Trump is going to set in motion his Presidential campaign from Ahmedabad, India. Two macho politicians together will meet, eat, and hit the media limelight but in essence, USA is appeared to be the seller while India will be the buyer — Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) February 22, 2020

(2/2)

Trump is striving hard to get himself Triumphed over.....during his visit in India — Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) February 22, 2020

कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने क्या कहा

हालांकि कांग्रेस ने साबरमती आश्रम की विजिटर बुक में महात्मा गांधी का जिक्र नहीं करने को लेकर भी निशाना साधा। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ट्रंप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया।

This is a snapshot of the note that someone sent. It ostensibly is @realDonaldTrump ‘s note at Sabarmati. No mention of the Great Mahatma. Does he even know who Mohandas Karamchand Gandhi was ? pic.twitter.com/mY0PfXoWW6 — Manish Tewari (@ManishTewari) February 24, 2020

डिनर प्रोग्राम में कौन कौन होगा शामिल

हम आपको बता दें कि डिनर में करीब 100 गेस्ट होंगे.जिसमें करीब 30 अमेरिकी मेहमान, कुछ भारत सरकार के काबीना वजीर और मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने वाली मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया है। डिनर के बाद डॉनल्ड ट्रंप दिल्ली के स्पेशल पान का लुत्फ भी लेंगे...ट्रंप के लिए स्पेशल 'वाफेल पान' गैर मुल्क से आए ऑरेंज से तैयार किया गया है.

अमेरिकी सद्र ट्रंप का शेड्यूल

आज डोनाल्ड ट्रंप सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे जहां उनका रसमी इस्तकबाल हुआ. डोनाल्ड ट्रंप महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में खिराजे अक़ीदत पेश की.. इसके बाद सुबह 11 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में डोनाल्ड ट्रंप वजीरे आजम मोदी से मिलेंगे..दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी..दोपहर सवा एक बजे पीएम मोदी सद्र ट्रंप के साथ लंच करेंगे..दोपहर दो बजकर 20 मिनट पर ट्रंप अमेरिकी सिफारतखाने के लिए रवाना होंगे और वहीं बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे..रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए डिनर का इंतज़ाम है.रात 8 बजे सद्रे जम्हूरिया भवन में ट्रंप के लिए ख़ास डिनर का एहतेमाम किया गया है।

घरों में निकलने से पहले दें ध्यान

हम आपको बता दें कि दिल्ली में अमेरिकी सद्र ट्रंप आईटीसी मौर्य होटल में ठहरे हैं। ट्रंप के प्रोग्राम के चलते आज राजधानी में कई रूट डायवर्ट किए गए हैं...ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी रूटों का अपडेट लेकर ही घरों से निकलें। सिक्योरिटी के सबब दिल्ली कैंट, दिल्ली-गुरुग्राम रोड, धौला कुआं, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल गोल चक्कर और आसपास के इलाकों में भी रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ेगा। आज सुबह से शाम 4 बजे तक मोती बाग, चाणक्यपुरी, इंडिया गेट, आईटीओ, दिल्ली गेट समेत सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक होने की आशंका जताई गई है।