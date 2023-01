videoDetails

invest in these stocks in 2023 that will make you rich before budget 2023 watch now

| Updated: Jan 16, 2023, 06:56 PM IST

नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू हो चुका है. इस बीच शेयर बाजार में मोटे मुनाफा बनाने के लिए लोग ऐसे शेयरों की तलाश में हैं, जो उन्हें इस साल ताबड़तोड़ कमाई कराए. तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं की 2023 में किन Stocks पर आपको जबसे ज्यादा जोर देना चाहिए और क्या-क्या पैरामिटर्स आपको निवेश करते समय ध्यान में रखने चाहिए. भारतीय शेयर बाजार में 2023 के अंदर किन स्टॉक में करें निवेश आइए जानते हैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा से Disclaimer: This video is for educational and informational purposes only. This video is not meant for advisory and recommendation purposes. Any stocks talked about in this video are purely used as examples only.