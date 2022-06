Lays foundation stone of Ram Mandir's Garbhagriha : Yogi Adityanath reaches Ayodhya

आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है. इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं. जहां वो राममंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे. जिसके बाद राम मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा. UP CM Yogi Adityanath has reached Ayodhya where he will lay the foundation stone of the sanctum sanctorum of Ram temple. After this the work of the second phase of Ram temple will begin.