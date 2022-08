When the market was shaken by Harshad Mehta's Rs 4000 crore scam

साल 1992 ही financial sector में देश के सबसे बड़े घोटाले का चश्मदीद बना. जिसने 90 के दशक में वित्तीय बाज़ार को हिला कर रख दिया. ये घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपये का था. इस घोटाले का जिम्मेदार था हर्षद मेहता. मेहता का नाम वित्तीय जगत में ऐसा उछला कि 2020 में उसकी ज़िंदगी पर पूरी वेब सीरीज़ बन गई जो काफी पॉपुलर हुई. इसके बाद ही शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने के लिए SEBI यानी Securities and Exchange Board of India का गठन हुआ.

| Updated: Aug 14, 2022, 03:44 PM IST

