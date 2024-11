Manoj Mitra Passes Away: নক্ষত্রপতন! প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা, নাট্য ব্যক্তিত্ব মনোজ মনোজ মিত্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর ভুয়ো খবরও রটেছে বার বার। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে সেই খবরই সত্যি হয়ে গেল। প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ মিত্র। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মঙ্গলবার অর্থাত্‍ ১২ নভেম্বর সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। বার্ধ্যকজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বর্ষীয়ান অভিনেতার ভাই, সাহিত্যিক অমর মিত্র জানান, মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা মনোজ মিত্র।

‘বাঞ্ছারামার বাগান’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’-‘ঘরে বাইরে’, 'শত্রু'-র মতো ছবিতে অভিয়ন করেছেন তিনি। ঝুলিতে ভরেছেন সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। সল্টলেকের ক্যালকাটা হার্ট ইন্সিটিউটে ভর্তি ছিলেন এই দাপুটে অভিনেতা। বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। শরীরে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়ার রক্তচাপ খুবই কমে গিয়েছিল। ওষুধের সাপোর্টে রাখা হয় তাঁকে। তার পর সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

Saddened by the demise of the famous actor, director and playwright, 'Banga Bibhushan' Manoj Mitra today morning.

He had been a leading personality in our theatre and film worlds and his contributions have been immense.

I convey my condolences to his family, friends and…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 12, 2024