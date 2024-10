Indore Shocker: বাড়ির বাইরে দীপাবলির আলপনা দিচ্ছিল ২ কিশোরী, আচমকা তাদের পিষে দিল গাড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির আলপনা দিতে গিয়ে মারাত্মক পরিণতি। বাড়ির বাইরের রাস্তায় আলপনা দিচ্ছিল দুই কিশোরী। আচমকাই তাদের উপর দিয়ে চলে গেল দ্রুতগতির গাড়ি। ইন্দোরের ঘটনা। গাড়িটি চালাচ্ছিল এক নাবালক। এমনটাই পুলিস সূত্রে খবর। গুরুতর জখম দুজন এখ হাসপাতালে ভর্তি।

সোমবার ঘটে যাওয়া ওই ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। পুলিস সূত্রে খবর ঘাতক গাড়িটির চালক ১৭ বছরের এক নাবালক। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, দিন দুপুরে রাস্তায় যানবাহন কম। রাস্তায় চলছে দু-একটি বাইক। তার মধ্যেই ছুটে এল একটি গাড়ি। এক মহিলার একেবারে গা ঘেঁসে বেরিয়ে এসে সেটি সোজা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ওই দুই কিশোরীর উপর দিয়ে চালিয়ে দিল। শেষপর্যন্ত সেটি গিয়ে একটি দেওয়ালে ধাক্কা মেরে থেমে গেল।

In Indore, Madhya Pradesh, A Full Speed Car crushed two girls. The girls were making Rangoli outside the house. The accused driver is said to be 17 years old Monor. The police have arrested him. The condition of both the girls is very serious

