Madarsa Education: বন্ধ হচ্ছে মাদ্রাসাগুলিকে দেওয়া আর্থিক সাহায্য! শিশু সুরক্ষা কমিশনের সুপারিশে বাড়ল উদ্বেগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাপে পড়তে চলেছে দেশের মাদ্রাসাগুলি! এমনই এক আশঙ্কা তৈরি হল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের একগুচ্ছ সুপারিশে। মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মাদ্রাসা ছাত্রদের সরিয়ে রাখা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে কমিশনের সুপারিশে। এনিয়ে রাজ্যগুলিকে ওই সুপারিশের নথিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মাদ্রাসাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করুক রাজ্য সরকারগুলি।

আরও পড়ুন- পুজোর একেবারে শেষ পর্বের আবহাওয়া নিয়ে এসে গেল বড় আপডেট, আর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই...

শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী দেশের ৬-১৪ বছরের সব শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। তবে ২০১২ সালে কেন্দ্র সরকার ওই আইনে একটি সংশোধনী আনে। সেখানে ওই আইনের আওতা থেকে সংখ্য়ালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাইরে রাখা হয়। এরপর গত ৯ বছর ধরে এনিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। দেখা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইনের বাইরে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রেখে কোনও সুফল মিলছে কিনা। এনিয়ে পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছে কমিশন।

#WATCH | NCPCR chief Priyank Kanoongo says, " Commission has released its final report after studying this issue for 9 years. We have found that around 1.25 crore children are deprived of their basic education rights. They are being tutored in such a way that they would work… https://t.co/XZdgB4jOFf pic.twitter.com/eqMgzeQYoI

— ANI (@ANI) October 12, 2024