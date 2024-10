Rashid Khan Marriage: রশিদের বিয়েতে হাজির পুরো টিম! ভেন্যু যেন কোনও ফিল্মসিটি! পাত্রী কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে বিশ্বে সেরা বোলারদের মধ্যে একজন রশিদ খান। পাশপাশি, ব্যাটেও বেশ কয়েকবার ঝড় তুলেছেন। বয়স মাত্র ২৬ বছর। বছর চারেক আগে বলেছিলেন আফগানিস্তানকে বিশ্বকাপ না জিতিয়ে তিনি বিয়ে করবেন না। তবে সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হল রশিদকে। আফগানিস্তান তো বিশ্বকাপ জেতেনি, কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসেই গেলেন তিনি। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে বিয়ে করলেন তাঁর তিন ভাইও। রশিদের বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠান নেটদুনিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল।

বৃহস্পতিবার কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেটাল নামক এক বিলাসবহুল হোটেলে নিজের বিয়ের অনুষ্ঠান সাড়লেন রশিদ খান। বিয়ে হয় তাঁর তিন ভাই আমির খলিল, রাজা খান ও জাকিউল্লাহেরও। আফগানিস্থানের জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর দিনে সাক্ষী থাকতে। উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ নবি, ওমারজাই, নাজিবুল্লাহ জারদান, মুজিব উর রহমানের মতো আফগান ক্রিকেটের তারকারা। হাজির ছিলেন আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নাসিব খান। বিয়ের দিনে চার ভাইকে একই রকম পোশাকে দেখা যায়। রাজকীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি হোটেলে ছিল কড়া নিরাপত্তা।

রশিদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তাঁর সতীর্থরা। বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায়। তাতে অসংখ্য শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন রশিদ। তবে এখনও তাঁর স্ত্রীর পরিচয় প্রকাশ্যে আসেনি এখনও।

Historical Night

Kabul is hosting the wedding ceremony of the prominent Afghan cricket star and our CAPTAIN Rashid Khan rashidkhan_19

Rashid Khan and his three brother got married at same day.

Wishing him a and his thee brother happy and healthy life ahead! pic.twitter.com/YOMuyfMMXP

— Afghan Atalan (AfghanAtalan1) October 3, 2024