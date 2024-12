Bangladesh: 'বাংলাদেশে ক্যানসারের মতো রূপ ধারণ করেছে', মৌলবাদীদের টার্গেট ইসকন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারেই প্রকাশ্যে গণহত্যার হুমকি! বাংলাদেশে মৌলবাদীদের টার্গেট কি ইসকন? চাঞ্চল্যকর ভিডিয়ো পোস্ট করলেন কলকাতার ইসকনের মুখপাত্র রাধারমণ দাস। তাঁর আশঙ্কা, 'এইরকম যদি চলতে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ পুলিস আর সেনাও যদি মনে করে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেব, ওটা অসম্ভব হয়ে যাবে। কারণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের যখন এভাবে মগজধোলাই হয়, আক্রমণ করতে আসবে ইসকনকে, কাটতে আসবে যেরকম এরা বলছে তাহলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না'।

ঘটনাটি ঠিক কী? পদ্মপাড়ে অশান্তি। ওপার বাংলার আক্রান্ত 'সংখ্যালঘু'রা। বিপদে ইসকন! রাধারমণের পোস্ট করা ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, 'বাংলাদেশে এক মৌলবী বলছেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী হচ্ছে ইসকন। ইসকন হচ্ছে উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে এরা ক্যানসারের মতো রূপ ধারণ করেছে। ক্যানসারের একটাই অ্যানসার, এটা উপড়ে ফেলতে হবে'। সঙ্গে বার্তা, 'ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। ইসকনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। সারা বাংলাদেশের এদের যেখানে আস্তানা রয়েছে, ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। যাঁরা এদের দোসর হবে, যাঁরা এদের রক্ষক হবে, যাঁরা এদের ভক্ত হবে, তাঁদেরকেও চিরতরে মুছে দিতে হবে'।

আরও একটি ভিডিয়ো আরও বিস্ফোরক। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক মৌলবী বলছেন ইসকনকে যদি বাংলাদেশে আগামী দু'একদিনের মধ্যে নিষিদ্ধ করা না হয়, ইসকন আমাদের টার্গেট করে রেখেছে, আমরাও ইসকনকে টার্গেট করে দেখে নেব। ক্লিয়ার, সাফ'!!

In the past few days, fundamentalists in Bangladesh have been crisscrossing the country in private jets, delivering sermons calling for the extermination of ISKCON devotees and their supporters. This open call for genocide against minorities in Bangladesh is shocking, and the… pic.twitter.com/SUQphC08n7

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 8, 2024