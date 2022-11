Signs of Good Luck in Dreams in Hindi: सपने शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का फल देते हैं. ये सपने भविष्‍य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं. कुछ सपने सौभाग्‍य के आने का इशारा देते हैं तो कुछ अवांछित घटनाओं के होने का संकेत देते हैं. आज हम ऐसे सपनों के बारे में जानते हैं जिनका आना जातक को खूब लाभ देता है. कह सकते हैं कि ये सपने व्‍यक्ति का नसीब खोल देते हैं. जातक धनवान बन जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है.

शुभ सपने

सपने में खुद को दूध पीते हुए देखने का मतलब : दूध पीना सेहत को बहुत लाभ देता है लेकिन सपने में भी खुद को दूध पीते हुए देखना बहुत लाभ देता है. ऐसे सपने का मतलब है कि आपको निकट भविष्‍य में बड़ा धन लाभ होने वाला है.

सपने में कमल का फूल देखने का मतलब: वैसे तो सपने में फूल देखना या फूलों से भरा बगीचा देखना बहुत शुभ होता है. ऐसा सपना जीवन में ढेर सारी खुशियों के आने का संकेत है. वहीं सपने में कमल का फूल देखना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है. यह आप पर मां लक्ष्‍मी की कृपा होने का साफ संकेत है. सपने में कमल का फूल दिखे तो मान लें कि कुछ ही दिन में आपके आर्थिक हालात बेहतर होने वाले हैं और आपकी सारी आर्थिक समस्‍याएं दूर होने वाली हैं.

सपने में फलों से लदा हुआ पेड़ देखने का मतलब: सपने में फलों से लदा हुआ पेड़ देखने का मतलब है कि आप बहुत जल्‍द अमीर होने वाले हैं. खासतौर पर ऐसा सपना व्‍यापार में बड़े लाभ का इशारा देता है.

सपने में हाथी देखना: सपने में हाथी देखना बहुत शुभ होता है. यह खूब सारा धन और मान-सम्‍मान मिलने का इशारा है. यदि सपने में सफेद हाथी दिखे तो यह आपके भाग्‍य खोलने वाला सपना साबित हो सकता है. ऐसा जातक राजाओं जैसा जीवन पाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

