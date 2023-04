Tulsi Puja Rules: इन दिनों भूलकर भी न चढ़ाएं तुलसी में जल, रूठकर चली जाएंगी मां लक्ष्मी

When Not to Offer Water in Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय और पवित्र माना गया है. इसमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है. लोग इसे घर में लगाकर पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं. तुलसी पूजा को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है, साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है. तुलसी को वैसे तो रोजाना पानी देना चाहिए, लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं, जब तुलसी को पानी नहीं चढ़ाया जाता है.

रविवार रविवार के दिन तुलसी को जल देने की मनाही होती है. मान्यता है कि इस दिन तुलसी मां भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगर इस दिन इन्हें जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन गलती से भी तुलसी में जल अर्पित न करें. एकादशी एकादशी के दिन न तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि हर एकादशी के दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे में एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)