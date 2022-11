Chandra Grahan 2022: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही शुद्धिकरण के लिए जरूर करें ये काम, नहीं तो पछताएंगे!

What To Do After Grahan 2022: साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण संपूर्ण हो चुका है. ग्रहण के समाप्त होने के बाद ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीजों को करने पर जोर दिया गया है. ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए घर और अपनी शुद्धिकरण करना जरूरी होता है. जानें ग्रहण के तुरंत बाद क्या करना चाहिए.