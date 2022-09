How to become rich: यदि लाख कोशिशों के बाद भी कामों में सफलता न मिले, आमदनी न बढ़े, तो यह संकेत है कि आपका बुरा वक्‍त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है. इसके पीछे कुंडली के दोष, वास्‍तु दोष समेत कई कारण जिम्‍मेदार हो सकते हैं. ऐसी स्थिति से पीछा छुड़ाने के लिए ज्‍योतिष और वास्‍तु शास्‍त्र में कुछ आसान उपाय बताए हैं. यदि ये उपाय रोजाना किए जाएं तो दुर्भाग्‍य भी सौभाग्‍य में बदल जाता है. व्‍यक्ति की किस्‍मत चमक जाती है और उसे तेजी से तरक्‍की, पैसा, खुशियां मिलती हैं.

दुर्भाग्‍य को सौभाग्‍य में बदलने के तरीके

- रोज सुबह नहाते समय नहाने के पानी में चुटकी भर हल्‍दी मिलाएं. ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा और विष्‍णु जी की कृपा से जल्‍द ही भाग्‍योदय होगा. वहीं शाम के समय नहाते समय चुटकी भर नमक नहाने के पानी में मिलाएं. इससे नकारात्‍मकता दूर होती है.

- कलियुग के भगवान हनुमान जी की कृपा हर मुश्किल दूर कर देती है. इसलिए रोज पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें. मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं. इससे धन-संपत्ति मिलेगी और शत्रुओं का नाश होगा. संकट दूर होंगे.

- रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं. इससे पूरे घर में सकारात्‍मकता रहती है. साथ ही घर में सुबह-शाम कपूर जलाएं. इससे नकारात्‍मकता खत्‍म होती है और सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार होता है.

- रोज पूजा करते समय शंख बजाएं. सुबह-शाम दोनों समय शंख बजाना या घंटी बजाना बहुत शुभ होता है.

- घर में यदि बिजली के बंद उपकरण, कबाड़, बंद घड़ी, जंग लगे बंद ताले, टूटे बर्तन, फटे कपड़े जैसी चीजें हों तो उन्‍हें तुरंत बाहर करें. ऐसी जगहों पर कभी मां लक्ष्‍मी वास नहीं करती हैं.

