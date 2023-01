Makar Sankranti 2023: चमक जाएगी किस्मत और मिटेंगे सारे दोष, मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार करें चीजों का दान

What to Donate on Makar Sankranti According to Zodiac Sign: यूं तो दान को महान कार्य बताया गया और इसे पुण्य से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है. दान देने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है. माना जाता है कि दान देने से मनुष्य के कर्म सुधरते हैं और यदि कर्म सुधर जाएं तो भाग्य को संवरने में देर नहीं लगती है. जब हम दान की बात करते हैं तो दधीचि ऋषि और कर्ण का नाम स्वाभाविक रूप से मानस पटल पर आ जाता है. दधीचि के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थीं, जबकि महाभारत काल में अंगदेश के राजा कर्ण का नाम भी महादानी के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने अंतिम समय में अपना स्वर्ण दंत भी मांगने वाले को दान में दे दिया था.

दान का महत्व

कहते हैं दान करने से मनुष्य के दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप मिटने के साथ ही सभी तरह के दोष भी मिट जाते हैं. यदि यह दान मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है. मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी, गुड़ एवं कंबल आदि का दान करने का महत्व है, कुछ अन्य वस्तुओं को भी दान दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर क्या दान करना अधिक लाभकारी रहेगा.

राशि के अनुसार दान

मेष : गुड़, मूंगफली के दाने एवं तिल का दान करें.

वृष : सफेद कपड़ा, दही एवं तिल का दान देना लाभकारी रहेगा.

मिथुन : मूंग दाल, चावल एवं कंबल का दान देना चाहिए.

कर्क : चावल, सफेद तिल का दान दें.

सिंह : तांबा, गेहूं का दान दें.

कन्या : खिचड़ी, कंबल एवं हरे कपड़े का दान करना चाहिए.

तुला : चीनी एवं कंबल का दान देना ठीक रहेगा.

वृश्चिक : लाल कपड़ा एवं तिल का दान दें.

धनु : पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी का दान कर सकते हैं.

मकर : काला कंबल, तेल एवं काला तिल दान में दें.

कुंभ : काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी एवं तिल दान करें.

मीन : रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल एवं तिल दान में दें.

