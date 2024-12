Video: जब 2004 में PM बने मनमोहन सिंह, BJP नेता फाइलें फेंककर करते थे बात... जयराम रमेश का दावा

Jairam Ramesh On Manmohan singh: भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक पर मचा बवाल अभी शांत ही नहीं हुआ था कि कांग्रेस के सचिव जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद रविवार को बात की. बातचीत में रमेश ने कई बातें बताई. लेकिन एक दावा बहुत गंभीर था.

जयराम रमेश का क्या है दावा?

जयराम रमेश ने इंटरव्यू में बताया कि पहली बार 2024 में जब मनमोहन सिंह देश के पीएम बने तो उस समय बीजेपी के नेता मनमोहन सिंह से ठीक से बात नहीं करते थे. रमेश ने बताया कि बीजेपी नेताओं को उम्मीद ही नहीं थी कि मनमोहन ‌सिंह देश के पीएम बनेंगे. बीजेपी के नेता जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने आते तो उनके सामने फाइलें फेंक देते थे. जिसके बाद मनमोहन सिंह फाइलों को सहेज कर बड़े शालीनता से नेताओं से बात करते थे. आइए देखते हैं वह वीडियो, जिसमे जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह पर बात करते हुए इस बात का भी किया दावा.

आप देखें वीडियो:-

#WATCH | Delhi | On former PM Dr Manmohan Singh, Congress leader Jairam Ramesh says, "Those who are in power today, who have been singing Dr Manmohan's praises and remembering his contributions for the last two days, should see Dr Manmohan Singh's personality... His 4-minute… pic.twitter.com/cQPI0yOSKs

