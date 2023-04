Mole on Left hand, Mole on Right Han: ज्‍योतिष में शरीर के विभिन्‍न अंगों पर बने तिल के मतलब बताए गए हैं. इसके अलावा हथेली में बने तिल तो बेहद खास होते हैं. क्‍योंकि हाथ की रेखाएं, चिह्न व्‍यक्ति के भविष्‍य और स्‍वभाव के बारे में बताते हैं. वहीं हथेली पर तिल का होना इनके महत्‍व को बढ़ा देता है. हालांकि हथेली की अलग-अलग जगहों पर बने तिल के अलग-अलग मतलब होते हैं. इसके अलावा सीधे हाथ और उल्‍टे हाथ यानी कि दाएं हाथ पर बने तिल और बाएं हाथ पर बने तिल भी अलग-अलग संकेत देते हैं. आइए जानते हैं हाथ पर बने तिल से मिलने वाले संकेत.

हथेली पर बने तिल का मतलब - समुद्रशास्‍त्र के अनुसार सूर्य पर्वत यानी अनाम‌िका उंगली के नीचे बना तिल सरकारी मामलों, सामाजिक मामलों और करियर में समस्‍या देता है. साथ ही यह मान हानि होने का भी संकेत देता है. ऐसे जातक को कई बार झूठे आरोपों के कारण पुलिस और कोर्ट-कचहरी के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. - हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे कलाई के पास चंद्र पर्वत होता है. चंद्र पर्वत पर त‌िल का ‌न‌िशान होना जातक के मन को अशांत और अस्थिर बनाता है. ऐसे जातक की शादी देर से होती है. उसे प्‍यार में धोखा मिलने की भी आशंका रहती है. - हाथ में छोटी उंगली पर यदि तिल हो तो जातक को जीवन में धन-दौलत तो खूब मिलती है लेकिन उसे कई तरह के दुख भी सहने पड़ते हैं. - हाथ में मध्यमा उंगली पर त‌िल का होना बहुत शुभ होता है. ऐसा जातक खूब सुख-संपत्ति पाता है. हालांकि मध्‍यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत पर तिल का होना अशुभ होता है. ऐसा जातक बार-बार असफलता पाता है. उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है. - अनामिका उंगली के नीचे तिल हो तो जातक धनवान भी बनता है. साथ ही खूब मान-सम्‍मान भी पाता है. - अंगूठे पर तिल हो तो व्‍यक्ति मेहनती, ईमानदार, न्‍यायप्रिय होता है. - अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर तिल हो तो जातक के कई अफेयर होते हैं और इस कारण उसे जीवन में कई नुकसान उठाने पड़ते हैं. उसकी छवि भी खराब होती है. हालांकि ऐसे व्‍यक्ति के पास खूब धन दौलत होती है. - बायीं हथेली पर तिल का होना बताता है कि जातक पैसा तो खूब कमाएगा लेकिन बेतहाशा खर्चे के कारण बचत नहीं कर पाएगा. वहीं दायीं हथेली के ऊपरी हिस्‍से में बना तिल जातक को करोड़पति बना देता है.