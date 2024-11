Delhi-NCR AQI: दिल्ली-एनसीआर में GRAP III लागू होने से कितनी सुधरेगी हवा? कल से क्या-क्या बदलेगा

Delhi-NCR Air Pollution Measures: दिल्ली में गुरुवार (14 नवंबर) को लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में रिकॉर्ड की गई. इसके कारण, दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी. दिल्ली सीएम ऑफिस से जारी आदेश के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में तब्दील हो जाएंगे. ये सभी कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) द्वारा GRAP फेज III के आह्वान के भाग के रूप में किए जाने वाले उपायों का हिस्सा है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया, कल से क्या बदलेगा

दिल्ली में इन सभी बदलावों वाला नियम शुक्रवार को सुबह 8 बजे से लागू होगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शाम को एक्स पर पोस्ट किया, "कल सुबह 8:00 बजे से GRAP-III के कार्यान्वयन के मद्देनजर, कल से कार्यदिवसों पर 20 अतिरिक्त ट्रिप (GRAP-II के कार्यान्वयन के बाद से पहले से लागू 40 ट्रिप के अतिरिक्त) शुरू की जाएंगी. इस प्रकार, GRAP-III के लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो द्वारा कार्यदिवसों पर 60 अतिरिक्त ट्रिप लगाई जाएंगी."

Delhi Metro Rail Corporation tweets, "In view of the implementation of GRAP-III from 8:00 AM tomorrow, 20 extra trips (in addition to 40 already in place since GRAP-II was implemented) will be inducted into services on weekdays starting tomorrow. Thus, 60 extra trips will be… pic.twitter.com/oaUhOI5XcC

— ANI (@ANI) November 14, 2024