Money tips: पर्स में उधार के पैसे रखने से छा जाती है कंगाली, इन चीजों को रखने से जीवनभर पड़ता है पछताना

What To Keep In Wallet: वास्तु शास्त्र में ऐसी बहुत ही चीजों के बारे में बताया गया है, जिनका ध्यान रखने से वे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली पा सकता है. कई बार व्यक्ति जानकारी के आभाव में कुछ ऐसी चीजें कर देता है, जिसका प्रभाव उसके जीवन और जेब दोनों पर पड़ता है. ये नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को कंगाल होने में जरा भी देर नहीं लगाते.

वास्तु जानकारों के अनुसार पर्स में रखीं कुछ चीजों व्यक्ति को गरीब बना देती हैं. मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं. ऐसे में व्यक्ति को अशुभ प्रभावों का कारण भी समझ नहीं आता. आज हम जानेंगे कि व्यक्ति को पर्स में कुछ चीजों को रखने से पहले जानकारी और सावधानी की जरूरत होती है. आइए जानते हैं पर्स में किन चीजों को रखना नकारात्मक प्रभाव डालता है. पर्स में भूलकर भी न रखें ये चीजें - वास्तु जानकारों का कहना है कि व्यक्ति को अपने पर्स में बिल के कागज आदि रखने से बचना चाहिए. कहते हैं कि पर्स में बिल आदि जैसी चीजें रखने से नकारात्मकता बढ़ती है. ऐसे में इसका प्रभाव व्यक्ति की जेब और पैसों पर दिखता है. वास्तु जानकारों के अनुसार ऐसे में बिल या गैर जरूरी कागजों को पर्स में से निकाल देना चाहिए. - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी उधार के पैसों को पर्स में नहीं रखना चाहिए. कहते हैं कि उधार लिए पैसों को पर्स में रखने से उधार ली गई राशि बढ़ जाती है. साथ ही, व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. - वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए. इस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है. साथ ही, जीवन में मुश्किल समय का भी सामना करना पड़ता है. - कहते हैं कि पर्स में मृत व्यक्ति की फोटो को रखने से भी बचना चाहिए. भले ही वे व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों न हो. ऐसा करने से कई तरह की परेशानियां व्यक्ति को घेर लेती हैं. साथ ही, नकारात्मक ऊर्जा भी घेर लेती है. - पर्स में नुकीली चीजें रखने से भी बचना चाहिए. वास्तु में कहते हैं कि नुकीली चीजें दुर्भाग्य को न्यौता देती हैं. ऐसे में नुकीली चीजों को रखने से धन हानि होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)