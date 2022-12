Shani Sade Sati: तबाही लाते हैं शनि की साढ़े साती-ढैय्या के दौरान किए गए ये काम! ये राशि वाले रहें सावधान

Which Rashi is suffering from Sade Sati Dhaiya: शनि की टेढ़ी नजर जीवन बर्बाद कर देती है. जिन राशियों के जातकों पर साढ़े साती या ढैय्या चल रही हो उन्‍हें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्‍ट झेलने पड़ते हैं. रिश्‍तों, मान-प्रतिष्‍ठा पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए शनि की साढ़े साती और ढैय्या का नाम सुनते ही लोगों के जेहन में डर का भाव आ जाता है. इस समय शनि स्‍वराशि मकर में हैं और 17 जनवरी 2023 को स्‍वराशि कुंभ में गोचर करेंगे. इसके चलते कुछ राशियों पर से साढ़े साती-ढैय्या हट जाएगी और कुछ पर शुरू हो जाएगी. लिहाजा उन राशि वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए, जिन पर साढ़े साती या ढैय्या का साया है.

साढ़े साती-ढैय्या के दौरान न करें ये काम

वैसे तो कभी भी कोई बुरे काम नहीं करना चाहिए. खासतौर पर वो काम नहीं करने चाहिए जो शनि देव को नाराज करते हैं. यदि शनि की साढ़े साती और ढैय्या चल रही हो तब तो शनि देव को नाराज करने वाले काम कतई नहीं करने चाहिए. आइए जानते हैं वो कौनसे काम हैं, जो शनि को नाराज करते हैं क्‍योंकि शनि न्‍याय के देवता हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं.

- जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैय्या चल रही हो उन्‍हें गलती से भी नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे शनि नाराज होते हैं.

- साढ़े साती और ढैय्या के दौरान कुत्‍ते को नहीं सताएं. ना ही मारें. बल्कि कुत्‍ते को भोजन दें, उसकी सेवा करें.

- गरीब, असहाय और मेहनतकश लोगों को नहीं सताएं. ना ही उनका अपमान करें. बुजुर्गों-महिलाओं का भी सम्‍मान करें.

- शनिवार के दिन काले कपड़े, जूते, तेल न खरीदें. ना ही काले कपड़े पहनें. नाखून-बाल नहीं काटें. यदि शनिवार के दिन तेल का दान करना है तो उसे पहले ही खरीद लें.

इन राशियों पर चल रही है साढ़े साती

अभी धनु, मकर और कुंभ राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है. पहीं मिथुन और तुला राशि पर ढैय्या चल रही है. वहीं 17 जनवरी 2023 को शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मकर, कुंभ और मीन राशि पर साढ़े साती रहेगी. वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैय्या की चपेट में आ जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

