Grah Upay: इन आसान उपायों से शुक्र को करें मजबूत, नहीं रहेगी धन की कमी, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगी बेशुमार दौलत!

How To Strong Shukra In Kundali: ग्रहों की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है. ग्रहों के बदलते ही व्यक्ति का शुभ समय भी अशुभ हो जाता है. कुंडली में कुछ ग्रहों के कमजोर होने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. शुक्र के कुंडली में कमजोर होने पर व्यक्ति को प्यार, विवाह और सांसारिक सुखों आदि की कमी से जुझना पड़ता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध, शनि और केतु शुक्र के मित्र हैं. वहीं, सूर्य, चंद्रमा और राहु शत्रु माने जाते हैं. ज्योतिषीयों का कहना है कि शुक्र अगर शत्रु के साथ होता है, तो व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं. वहीं, मित्रों के साथ होने पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं. शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को सुख-समृद्धि का आभाव रहता है. जानें इसे मजबूत करने के उपाय.

शुक्र के कमजोर होने पर पड़ता है ये प्रभाव

ज्योतिष शास्त्रके अनुसार कुंडली में शुक्र के कमजोर होने पर वे शुभ परिणाम देने लगता है. इससे व्यक्ति का मन धर्म-अधायत्म से हटकर भोग विलासिता की ओर लग जाता है. वहीं, शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधा आती है. इतना ही नहीं, व्यक्ति संतान सुख और यौन सुख से वंचित रह जाता है. जीवन में सुख-सुविधाओं की कमी रहती है.

शुक्र के कुंडली में मजबूत होने पर प्रभाव

अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो व्यक्ति का मन पॉजिटिव रहता है. लोगों के बीच घुल-मिल कर रहता है. इतना ही नहीं, समाज में व्यक्ति के मान-सम्मान की बढ़ोतरी होती है. सभी भौतिक सुख-सुविधाएं प्राप्त करता है. साथ ही, व्यक्ति बीमारियों से भी सुरक्षित रहता है.

इस तरह करें कुंडली में शुक्र को मजबूत

अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र कमजोर है और आप उसे मजबूत क रना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यक्ति को शुक्रवार के व्रत रखने चाहिए. शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा आदि का दान करना चाहिए. साथ ही, इस दिन शुं शुक्राय नम: या शुं शुक्राय नम:” का कम से कम एक माला जाप करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से भी व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)