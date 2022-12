Vastu Tips for Cloth Colors: साल के पहले दिन अपनी राशि के अनुसार पहने ये शुभ रंग वाले कपड़े, सालभर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Saal ke Pahle Din Apni Rashi Ke Rang ke Anusar Pahnein Kapde: नए साल के आगमन में अब केवल एक हफ्ता बचा है. सब लोग अपने-अपने हिसाब से नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हैं. कोई नए साल पर परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहा है तो कोई साल के पहले दिन मंदिरों-गुरुद्वारों में माथा टेकेगा. वास्तु शास्त्र की बात करें तो उसमें कहा गया है कि साल के पहले दिन अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए. ऐसा करने से साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और परिवार में धन-दौलत और अच्छी सेहत का प्रवाह बढ़ता है. आइए जानते हैं कि साल के पहले दिन किस राशि के लिए कौन से रंग के कपड़े (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) पहनना ज्यादा शुभदायक रहेगा.

नए साल पर राशि के अनुसार पहनें कपड़े

मेष: इस राशि के लोगों के लिए वास्तु शास्त्र में लाल रंग (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) शुभ माना गया है. इसलिए उन्हें साल के पहले दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल से भी उस दिन काले रंग के कपड़े पहनने की गलती न करें वरना अनर्थ हो जाएगा.

वृष: वास्तु शास्त्र के अनुसार इस राशि के लोगो के लिए सफेद, गुलाबी और क्रीम रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है. लिहाजा वे 1 जनवरी 2023 को उन्हें धारण करें तो बेहतर रहेगा. उन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

मिथुन राशि के लिए हरा रंग है श्रेष्ठ

मिथुन: शास्त्रों में इस राशि के लोगों के लिए हरा रंग (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) श्रेष्ठ माना गया है. कहा जाता है कि हरे रंग के कपड़े पहनने से उनमें रचनात्मकता और क्रिएटिविटी बढ़ती है. इसलिए वे नए साल पर हरे रंग के कपड़े पहनें तो उनकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी.

कर्क: जिनका भाग्य अब तक सोया हुआ है, वे नए साल पर पीले और हरे रंग के कपड़े धारण करें. ऐसा करने से उन्हें अधूरे पड़े कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी. वे कोशिश करें कि उस दिन गलती से भी काले कपड़े धारण न करें. ऐसा करना अशुभ माना जाता है.

सिंह राशि वाले पहनें केसरिया या लाल रंग

सिंह: वास्तु शास्त्र के अनुसार इस राशि के लोगों के लिए लाल और केसरिया रंग के कपड़े (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) पहनना मंगलदायक कहा गया है. वे 1 जनवरी 2023 को पीले, सुनहरे या सफेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं. ऐसा करने से उन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा.

कन्या: इस राशि के लोगों को नए साल पर हल्के नीले, हल्के गुलाबी या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए. ये तीनों रंग उनके लिए वास्तु शास्त्र में शुभ माने गए हैं. इस बात विशेष ध्यान रखें कि उस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से हर हाल में बचें.

इन राशि के लिए नीला और लाल रंग शुभ

तुला: वास्तु में इस राशि के लिए नीले रंग (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) को पुण्यफल देने वाला माना गया है. कहा गया है कि साल के पहले दिन नीला रंग पहनने से कामयाबी के द्वार खुलने लगते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि नए साल पर काले, सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने की गलती न करें.

वृश्चिक: इस राशि के लोगों को साल के पहले दिन महरून या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए. ये दोनों रंग उनके लिए शुभ माने गए हैं. इन रंगों के कपड़े पहनने से उनकी बंद किस्मत के द्वार खुल जाते हैं. उन्हें नए साल पर हरे रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए.

नए साल पर पहन लें इस रंग के वस्त्र

धनु: नए साल पर धनु राशि वाले लोग पीले, नारंगी या लाल रंग के कपड़े (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) पहनें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा. ये तीनों रंग उनके लिए सालभर खुशियों का संचार करते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि 1 जनवरी 2023 को लाल रंग के कपड़े न पहनें.

मकर: वास्तु शास्त्र के अनुसार मकर राशि वाले लोगों को साल के पहले दिन नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इस रंग को पहनने से उनकी कामयाबी की राह में आ रही सारी बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाती हैं. उन्हें नववर्ष पर काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए.

इन रंगों से खुल जाती है बंद किस्मत

कुंभ: इस राशि के लोगों के लिए बैंगनी और नीले रंग से मिलते-जुलते शेड्स वाले कपड़े पहनना शुभ माना गया गया है. कहा जाता है कि नए साल पर इन रंगों के कपड़े पहनने परिवार में सालभर सुख-समृद्धि बनी रहती है. उन्हें नए साल पर काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए.

मीन: वास्तु में कहा गया है कि नए साल के पहले दिन मीन राशि के लोगों को पीले रंग के वस्त्र (Vastu Tips for Cloth Colors on New Year 2023) पहनने चाहिए. यह रंग उनके लिए उत्तम फल देने वाला माना गया है. इस दिन मीन राशि के लिए सुनहरे या पीले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

