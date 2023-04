Vastu Tips For TV: इस दिशा में लगाएं टीवी, घर में हमेशा बनी रहेगी सुख-समृद्धि व बरकत

TV Should be Kept in Which Direction: शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, जिनके घर में टीवी न हो. टीवी आजकल के जिंदगी में लोगों के लिए अहम जरूरत बन गई है. इसके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं. मनोरंजन हो या फिर कोई जरूरी सूचना, हर चीज इसके जरिए पता चल जाती है. लोग घर में टीवी अपने सहुलियत के हिसाब से रख देते हैं. जबकि, इसके लिए वास्तु के नियमों का पालन करना जरूरी है. आज के लेख में बताएंगे कि घर में टीवी किस जगह और दिशा में रखनी चाहिए.

दक्षिण दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस तरह घर में हर सामान के रखने की दिशा तय होती है. वैसे ही टीवी रखने की दिशा का भी वास्तु में काफी महत्व है. वास्तु के मुताबिक, घर में टीवी की दिशा इस तरह से होनी चाहिए कि टीवी देखने वाले इंसान का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो. ऐसा करने से घर में शुभता आती है. दक्षिण-पूर्व दिशा घर के लिविंग रूम में दक्षिण-पूर्व दिशा में टीवी रखना शुभ माना जाता है. इस दिशा में टीवी रखने से लिविंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी आती है. इससे घर में कलह नहीं होता है. वहीं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है. बेडरूम हालांकि, कई लोग आराम की वजह से बेडरूम में टीवी लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक बेडरूम में टीवी रखना शुभ नहीं माना जाता है. इसके बावजूद भी आप अपने बेडरूम में टीवी लगाना चाहते हैं तो इसे दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ लगाना चाहिए. ऐसा न करने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. प्रवेश द्वार कई घरों में देखा होगा कि घर में प्रवेश करते ही सामने टीवी लगा होता है. वास्तु के अनुसार, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है. घर के प्रवेश द्वार के सामने टीवी होने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.