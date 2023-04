Zodiac Compatibility: इस राशि के लोग साबित होते हैं बेस्ट लवर्स, आंखें मूंद करते हैं पार्टनर पर भरोसा

Zodiac Signs And Their Best Partners: ज्योतिष शास्त्र में जातक की राशि जानकर उसके स्वभाव का आकलन कर लिया जाता है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि किसी व्यक्ति की राशि में स्वामी ग्रह की स्थिति उसके जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को काफी हद तक प्रभावित करती है. आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग पति-पत्नी के रिश्ते में होने के बावजूद एक-दूसरे से बहुत लड़ाई करते हैं और उनकी हर बात पर अनबन होती रहती हैं. वहीं कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत खुशनुमा होती है और पार्टनर एक-दूसरे को खूब सपोर्ट करते हैं.

क्या कहते हैं शास्त्रों के जानकार? शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शादी-विवाह के दौरान दो जातकों के राशियों का सही मेल होना बहुत जरूरी है. इससे जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं. शास्त्रों की मानें तो मेष राशि के जातकों की मिथुन और तुला राशि के लोगों से खूब बनती है और यह दोनों आपस में अच्छे पार्टनर साबित होते हैं. वहीं वृष राशि के जातकों के लिए कहा जाता है कि वृश्चिक और मकर राशि के लोग इनके अच्छे पार्टनर साबित होते हैं. मिथुन वालों के लिए कहा गया है कि इनकी वृष, तुला और सिंह राशि के लोगों से खूब बनती है. कर्क, सिंह, धनु और कुंभ के जातकों के लिए अगर आपकी राशि कर्क है तो वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए बेस्ट पार्टनर साबित होंगे. इसके अलावा सिंह और मेष राशि के लोगों से भी कर्क की अच्छी बनती है. धनु राशि के लोगों के लिए सिंह राशि के लोग बेस्ट पार्टनर साबित होते हैं. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि सिंह राशि के लोग थोड़े उग्र प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो शांत रहता हो. कुंभ राशि के जातकों की बात की जाए तो इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है. इनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इन्हें सपोर्ट कर सके. माना जाता है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सिंह और मेष राशि के लोग बेस्ट पार्टनर साबित होते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)