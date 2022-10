Anand Mahindra को मिल ही गया अपनी नई SUV का नाम, सुनकर आ जाएगी 'महाभारत' की याद

Anand Mahindra Scorpio N: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को गाड़ियों से बेहद प्यार है. वह ट्विटर पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. जब भी वह कोई कार खरीदते हैं तो जनता से पूछकर उसका नाम रखते हैं. हाल ही में उन्हें नई स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी मिली है. डिलिवरी की तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की और लोगों से नाम की सलाह भी मांगी. बस फिर क्या था, नाम बताने के लिए कॉमेंट्स की बाढ़ आ गई. अब आखिरकार आनंद महिंद्रा को अपनी गाड़ी का सही नाम मिल गया है, जिसका ऐलान उन्होंने ट्विटर पर किया.

भीम नाम का हुआ चुनाव

आनंद महिंद्रा की स्कॉर्पियो का नाम भीम (Bheem) होगा. ढेर सारे कॉमेंट के बाद उन्होंने दो नामों का चुनाव किया था. यह दो नाम भीम और बिच्छु थे. इसके लिए उन्होंने एक पोल किया और लोगों से किसी एक को चुनने के लिए कहा. सबसे ज्यादा वोट भीम नाम को मिले. करीब 77 फीसदी लोगों ने इस नाम पर वोट किया. अब एक और ट्विट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, "यह एक तरफा था...भीम है. मेरे लाल भीम... सुझाव के लिए धन्यवाद.." बता दें कि आनंद महिंद्रा की स्कॉर्पियो लाल रंग की है.

It was a no-contest…BHEEM it is. My Lal BHEEM…

Thank you for the suggestion.. https://t.co/8eKwmDEv4X

— anand mahindra (@anandmahindra) October 10, 2022