Anand Mahindra Video: इसे साइकिल कहें या 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक? हैरान हो गए आनंद महिंद्रा, शेयर की वीडियो

Anand Mahindra Tweet: भारत के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. खासकर वह ट्विटर ज्यादा यूज करते हैं. आनंद महिंद्रा आए दिन कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट कर ही देते हैं, जिसकी चर्चा होने लगती है और वह वायरल हो जाता है. हाल ही में आनंद महिंद्रा ने शानदार वीडियो ट्वीट किया, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. उन्होंने जो वीडियो साझा किया, उसमें एक शख्स ऐसे व्हीकल के साथ नजर आ रहा है, जिसके बारे में शायद आप यह न समझ पाएं कि वह साइकिल है, बाइक है या इलेक्ट्रिक बाइक है या फिर कुछ और है.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो साझा करते हुए व्हीकल को डिजाइन करने वाले की बहुत तारीफ की. उन्होंने ट्वीट में लिखा- 'कुछ बदलावों के साथ इसे (व्हीकल को ग्लोबल लेवल पर काम में लाया जा सकता है." यह कहते हुए उन्होंने ट्वीट में प्रताप बोस को टैग भी किया, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चीफ डिजाइन ऑफिसर हैं. इसके साथ ही ट्वीट में आगे लिखा कि यूरोप के भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट पर इस व्हीकल को इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने लिखा, "मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के आविष्कारों को देखकर हैरान रह जाता हूं."

With just small design inputs, (cylindrical sections for the chassis @BosePratap ?) this device could find global application. As a tour ‘bus’ in crowded European tourist centres? I’m always impressed by rural transport innovations, where necessity is the mother of invention. pic.twitter.com/yoibxXa8mx

— anand mahindra (@anandmahindra) December 1, 2022