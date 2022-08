Anand Mahindra Reaction On Viral Memes: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सोशल मीडियो यूजर्स के बीच वह सबसे ज्यादा चर्चित बिजनेसमैन में से एक होंगे. आनंद महिंद्र तमाम चीजों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और अपनी राय रखते रहते हैं. उनके ट्वीट्स के आधार पर कई खबरें भी बन जाती हैं. यह खबर भी उनके एक ट्वीट के संदर्भ में ही है. दरअसल, उनकी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने 15 अगस्त को 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को अनवील किया. इनमें XUV.e8, XUV.e9 और BE.05, BE.07 तथा BE.09 शामिल हैं. इन इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किए जाने के बाद से ही मीम्स बनने लगे. ऐसे ही एक मीन पर आनंद महिंद्रा ने प्रतिक्रिया दी.

एक ट्विटर यूजर ने मीम ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 'टेस्ला भारत में नहीं आ रही है. इस दौरान आनंद महिंद्रा कहते हैं- हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए.' इस मीम में मिर्जापुर वेब सीरीज के किरदार कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) की तस्वीर थी और 'हम करते हैं प्रबंध' भी उन्हीं का डायलॉग है. इसे देखकर आनंद महिंद्रा खुद को रोक नहीं पाए और प्रतिक्रिया देते हुए हंस दिए. उन्होंने हंसी वाली इमोजी ट्वीट की.

गौरतलब है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इन पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो ईवी ब्रांडों के तहत पेश किया है. यह दो ब्रांड XUV और BE हैं. इसके साथ ही, महिंद्रा ने INGLO EV प्लेटफॉर्म को भी पेश किया है, जिसका इस्तेमाल इन कारों में होने वाला है. XUV ब्रांड की ईवी में महिंद्रा की ट्विन पीक्स लोगो दिखेगा. वहीं, BE ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवी में BE लिखा रहेगा. इन कुल 5 ई-एसयूवी में से चार को 2024 और 2026 के बीच लॉन्च कर दिया जाएगा.

XUV.e8 को दिसंबर 2024, XUV.e9 को अप्रैल 2025, BE.05 को अक्टूबर 2025 और BE.07 को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, BE.09 के लॉन्च के संबंध में अभी कोई शुरुआती जानकारी नहीं आई है.

