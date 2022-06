Anand Mahindra से ट्विटर यूजर ने पूछा- 'आपने Scorpio-N नाम क्यों रखा?', मिला ऐसा जवाब कि कई और लोगों के भी आने लगे रिएक्शन

Anand Mahindra Reply On- Why Are You Calling It Scorpio-N: महिंद्रा ने भारत में स्कॉर्पियो-एन को लॉन्च कर दिया है. महिंद्रा के इस नए प्रोडक्ट का काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था और लॉन्च होने के बाद से ही इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. सोशल मीडिया साइट्स पर तमाम लोग महिंद्रा स्कार्पियो-एन के बारे में बातें कर रहे हैं. जिस दिन इसकी लॉन्चिंग की गई, उस दिन 'ScorpioN' ट्रेंड कर रहा था. इसके बाद बुधवार को महिंद्रा स्कार्पियो के टि्वटर हैंडल से महिंद्रा स्कार्पियो-एन की ऑफरोडिंग का वीडियो जारी किया गया और लिखा गया कि ऑल-न्यू स्कॉर्पियो-एन ऐसे ऑफ-रोडिंग करती है, जैसे बच्चों का खेल हो.

इसे महिंद्रा-एंड-महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रीट्वीट किया और लिखा, "हम यही करने के लिए पैदा हुए थे". अब इसके बाद एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा से पूछ लिया कि आखिर आपने इसका नाम स्कॉर्पियो-एन ही क्यों रखा है जबकि आप इसे स्कॉर्पियन भी कह सकते थे. इसके जवाब में आनंद महिंद्र ने कहा- "अच्छा सवाल है. आप क्या सोचते हैं? देखना दिलचस्प होगा कि सही जवाब के सबसे करीब कौन आता है..."

आनंद महिंद्रा के इस जवाब के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. लोगों ने अलग-अलग अनुमान लगाया. इनमें से कुछ लोगों के अनुमान पर आनंद महिंद्रा ने रिप्लाई भी किया. एक यूजर ने लिखा था- "चूंकि पुरानी स्कॉर्पियो को जारी रखा गया है, इसलिए N का अर्थ 'नया' हो सकता है." इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा- 'तुम सही जवाब के काफी करीब हो.'

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- "एसयूवी के बिग डैडी में संभावनाओं को एक्स्पोनेंशियल नंबर *n* (इनफिनिटी) तक बढ़ा दिया गया है." इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा- "हां, यह तर्क का हिस्सा है...".